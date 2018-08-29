Germencik’teki büyük değişim gurbetçileri şaşırttı

2014 yerel seçimleri öncesinde Ortaklarda Belediye Başkanlığı görevini büyük bir titizlikle yürüten Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın Germencik merkez ve mahallelerde değişimi getiren büyük projelere imza attı. Yaz sezonunun gelmesi ile Ülkelerine gelen bazı gurbetçiler aile büyüklerini ziyaretlerinde ise Germencik’te karşılaştıkları değişim ile hayrete düştüklerini dile getirdiler. Almanya’dan tatil için Germencik’e gelen Osman Aktemur karşılaştığı değişime hayretle baktığını ifade etti. Aktemur “Uzun yıllardır Yurtdışındayım, 2 yada 3 yılda bir memleketimize gelebiliyoruz. Ailem ile birlikte 2 yıldır hasretini çektiğimiz memleketime bu yaz gelmek nasip oldu. Bu gelişimizde ise hiçbir yerde görmediğim değişime Germencik’te şahit oldum. 2 yıl önce Kent Meydanının halini gözümün önünde canlandırdığımda bu günkü hali ile arada uçurumlar olduğunu görüyorum. Germencik’te hayata geçen bir çok proje olduğunu gördüm. Yaptığım araştırmalarla da Belediye Başkanı Ümmet Akın’ın bu çalışmalarla yakından ilgilendiğini, değişimde onun imzasının olduğunu gördüm. İlçe merkezimizde ve mahallelerinde Selçuklu mimarisinin izlerini görmek beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Açıkçası bu tatilimizde Germenciği tanıyamadık, sanki bir Avrupa ülkesine adım atmışız gibi düşündük. Başta Belediye Başkanımız Ümmet Akın ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.