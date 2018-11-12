Uluslararası Eğitim Fuarı GESS 2018'de, Aydın'ı Süleyman Çokay temsil etti.

Dünyaca ünlü profesyonelleri bir araya getiren GESS konferanslarının Türkiye ayağı eğitim alanında dünya ve ülke çapında fark oluşturan eğitimcileri buluşturdu. İstanbul'da düzenlenen organizasyonda, okullardaki eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması amacıyla öğretmenlerin daha iyi eğitim vermelerine ve öğrencilerin daha etkin şekilde öğrenmelerine yardımcı olacak kapsamlı öğretim programları, ürün, teknoloji ve çözümler bir araya geldi.

Dünyanın sayılı ülkelerinde yapılan konferanslarda Aydın'ı uzman psikolojik danışman, Türk PDR Derneği Aydın Şube Başkanı, Çokay Psikolojik Danışmanlık ve Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Süleyman Çokay temsil etti. Çokay'ın konferansta İngilizce ve Türkçe olarak hazırladığı sunumunun konusu “Öğrenci Koçluğu” oldu.