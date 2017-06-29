Gezer; “Alerjik hastalıklara dikkat”

Erdal Gezer, bu tür hastalıkların tedavi edilmemesi durumunda astıma neden olabileceğini belirtti.

Yaz aylarında daha sık rastlanan özellikle kadınlarda daha yoğun görülen alerjik hastalıklar hakkında bilgilendirmede bulunan Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhakemi Dr. Erdal Gezer, alerjik rahatsızlığı olan hastaların mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Alerjilerin, alerjen adı verilen havada yer alan partiküllere karşı burnun verdiği anormal yanıt sonucu geliştiğini belirten Gezer, şu yarılarda bulundu: “Bu partiküller bazı insanlarda akciğerlerde alerjik astım, gözlerde de alerjik konjonktiviteye neden olabilir. Alerjilerin meydana gelmesinde çevresel faktörler ve genetik yatkınlık büyük rol oynamaktadır. Alerji mevsimi Şubat ayında başlar ve Ekim ayında son bulur. Ağaç, çimen ya da yabani ot polenleri alerjiye sebep olabilir. Mart ayının sonundan Temmuz ayına kadar olan süreçte alerji yapma özelliği çok kuvvetli olan çayır çimen ile ilişkili alerjiler görülür. Temmuz’dan sonraki iki aylık süreçte de yabani otların polenlerinin tetiklediği alerjiler ile karşılaşılmaktadır. Bahar ve yaz ayları rüzgarların bol olduğu bir dönemdir. Bu dönemde çayır çimen alerjileri olarak adlandırılan alerji hastaları çok rahatsız eder. Polenler rüzgarla beraber daha hızlı ve geniş bir alana yayıldığı için insanlar üzerinde etkisi daha yüksektir. Gözlerde kaşıntı, burunda tıkanıklık, kuru öksürük, kronik yorgunluk, nefes darlığı gibi belirtiler baş gösteriyorsa mutlaka bir sağlık kuruşuna başvurulmalıdır"