Gezgin Fatih Koparan, anılarını sergiledi

Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven, maceracı ruhların çok yakından tanıdığı Fatih Koparan ilk fotoğraf sergisini Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde açtı.

"Devri Alem" adını verdiği sergisinde Koparan'ın dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği 60 adet fotoğrafı yer alıyor. Serginin açılışında Koparan'ı dostları ve tanıdıkları yalnız bırakmadı. Sergide Koparan'ın Afrika'dan yağmur ormanlarına, Bolivya'da insan ayağının değmediği bölgelerden Arjantin'e kadar geniş bir coğrafyada çektiği fotoğraflar yer alıyor.

13 Ekim'e kadar açık kalacak olan sergisinde ciddi anıların olduğunu belirten Fatih Koparan, “Bu sergi yüzbinlerce kilometre yolda, 3 yılın üzerinde süren seyahatlerimin, bazen çok mutlu anılarımın, bazen de 49 saat aralıksız geçen zorlu otobüs yolculuklarının kısa bir özetidir" dedi.