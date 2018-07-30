Gezginlerin yeni rotası Serçin oldu

Serçin, büyükşehir belediyesinin Serçin Ekoturizm Merkezi’ni hayata geçirmesiyle birlikte, Avrupa’dan başlayıp Çin’e doğru giden İpek Yolu gezginlerinin kamp ve dinlenme noktalarından birisi oldu.

Bafa Gölü Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Söke’nin Serçin Mahallesi, hafta sonları doğayla baş başa keyifli zaman geçirmek isteyen Aydınlıların ve çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra Avrupa’dan yola çıkan bisikletli ve motosikletli gezginlerin de uğradıkları bir rota haline geldi.

Serçin’e gelen ziyaretçiler, tabiat parkını bisiklet ve kano gibi doğaya zararsız araçlarla ya da yürüyerek gezebildikleri gibi kampçılık, kaya tırmanışları, sportif balıkçılık ve kuş gözlemciliği de yapıyorlar.

Özellikle gün batımlarını kaçırmak istemeyen doğa fotoğrafçıları ise kamp yaptıkları Serçin’i uğrak noktalarından birisi haline getirdiler.

Bütün vatandaşları Serçin’in bozulmamış doğasını yaşamaya beklediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Serçin yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla Türkiye’de ekoturizm denildiğinde ilk akla gelen yerlerden birisi haline geldi. Vatandaşlarımızı gezginlerin uğrak noktası olan bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.