Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 12:46

Gezginlerin yeni rotası Serçin oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı tanıtımlarla bilinirliği her geçen gün artan Serçin, gezginlerin ajandalarında yer bulmaya başladı.

Gezginlerin yeni rotası Serçin oldu

30 Temmuz 2018 12:46

Serçin, büyükşehir belediyesinin Serçin Ekoturizm Merkezi’ni hayata geçirmesiyle birlikte, Avrupa’dan başlayıp Çin’e doğru giden İpek Yolu gezginlerinin kamp ve dinlenme noktalarından birisi oldu.


Bafa Gölü Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Söke’nin Serçin Mahallesi, hafta sonları doğayla baş başa keyifli zaman geçirmek isteyen Aydınlıların ve çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra Avrupa’dan yola çıkan bisikletli ve motosikletli gezginlerin de uğradıkları bir rota haline geldi.


Serçin’e gelen ziyaretçiler, tabiat parkını bisiklet ve kano gibi doğaya zararsız araçlarla ya da yürüyerek gezebildikleri gibi kampçılık, kaya tırmanışları, sportif balıkçılık ve kuş gözlemciliği de yapıyorlar.


Özellikle gün batımlarını kaçırmak istemeyen doğa fotoğrafçıları ise kamp yaptıkları Serçin’i uğrak noktalarından birisi haline getirdiler.


Bütün vatandaşları Serçin’in bozulmamış doğasını yaşamaya beklediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Serçin yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla Türkiye’de ekoturizm denildiğinde ilk akla gelen yerlerden birisi haline geldi. Vatandaşlarımızı gezginlerin uğrak noktası olan bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç