Gıda ihracatçıları Çin pazarında büyümek istiyor

Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2018 yılındaki son fuar katılımını Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen FHC Gıda Fuarı'na yaptı. Meyve sebze mamulleri ihracatçıları Çin pazarında büyümek istiyor.

EYMSİB, bu yıl 13-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde 22.kez düzenlenen FHC Gıda fuarına 15 metrekarelik info stand ile katılarak Türkiye'de üretilen meyve sebze mamullerinin tanıtımını yaptı.

Türkiye'den 41 firma ile birlikte Şanghay FHC Gıda Fuarı'na katıldıkları bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, fuar kapsamında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin iştigal alanına giren turşular, soslar, kurutulmuş domates, meyve suyu, reçel, tatlandırılmış kurutulmuş meyveler gibi ürünlerin tanıtımı yaptıklarını, standa gelen ithalatçılara tadımlar yaptırdıklarını kaydetti.

Çin, hedef pazarlarımız arasında

Çin Halk Cumhuriyeti'ni hedef pazarları arasında nitelendiren Uçak, “Çin, tüketim potansiyeli olarak ülkemiz ve Birliğimiz üyeleri için önemli bir potansiyel arz ediyor. 2018 yılının ilk 10 aylık döneminde büyük bölümü meyve suyu olmak üzere Çin'e 15 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılı ile karşılaştırdığımızda ihracatımız yatay bir seyir izledi. Çin'e yaptığımız ihracatı artırmak için bu ülkede bir tanıtım aktivitesi gerçekleştirmeye karar verdik ve fuara katıldık. Fuarda alınan geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyleyebilirim, umuyorum üyelerimiz fuarda aldığımız talepleri değerlendirirler ve ihracatımızın artmasına bizim de bir katkımız olmuş olur. Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde tanıtım etkinliklerimizi devam ettirmek ve bu ülkelerde ihraç ürünlerimizin varlığını sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şanghay FHC Gıda Fuarı'nda, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği adına Yönetim Kurulu üyeleri Türkmen Türkmenoğlu ve Martin Sanford görev yaparken, EYMSİB standını Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı ve Şanghay Ticaret Ateşesi Mustafa Akseli ziyaret eden isimler arasında yer aldı. FHC Gıda Fuarı'na 69 ülkeden 2450 firma ve kurum katılırken, 91 bin kişi ziyaret etti.