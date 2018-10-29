Gıdada kirletilen bilgilere dikkat çekildi

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül ve Derneğin Genel Koordinatörü Ebru Akdağ'ın konuşmacı olarak yer aldığı programa, Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Margarin ve içeriğinden yağ çeşitlerine, dondurulmuş gıdalardan hazır çorbaların yapımına kadar birçok alanda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekilen bilgilendirme toplantısında gıda mühendisliği ve diyetisyenlikle ilgisi olmayan değişik meslek gruplarının endüstriyel gıdalara savaş açtıkları anlatıldı. Gerek medya gerek sosyal medya fenomenlerinin gıda sektöründe spekülasyonlar yaptığını ifade eden Gıda Mühendisi ve MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, 18. yüzyıldan günümüze ortalama insan ömrünün iki katından fazla arttığına işaret ederek günümüzde bazı kesimlerce endüstriyel gıdaların günah keçisi ilan edilmesinin tezatlığını vurguladı.

MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül, yağ ve yağ çeşitleri hakkında bilgiler vererek palm yağı ile ilgili kamuoyunda kara propaganda yapıldığını söyleyip yılın 365 günü hasadı yapılabilen palm yağının birçok çeşidinin bulunduğunu ve en elverişli olanının sanayide işlendiğini anlattı. Öte yandan ambalajlı ürünlere de değinen Yurdagül, markalı ürünlerin açıkta satılan ürünlerden daha güvenli ve sağlıklı olduğunu belirtti. Sözlerini sürdüren Yurdagül, dondurulmuş ürünlerin mevsiminde toplanan ürünlerden kısa sürede işlenerek hazırlandığını ifade ederek bu ürünlerin daha sağlıklı olduğunu iddia etti.

Programın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yurdagül ve Akdağ'a Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Yılmaz teşekkür belgesi verdi.