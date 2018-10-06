Girişimci kız kardeşler taze incirden pestil yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, girişimci iki kız kardeş çocuklarının doğal besin tüketmeleri ve kış aylarında hastalıklara karşı dirençli olabilmek için besin deposu taze incirden pestil üretti.

İkişer çocuk annesi Ümmü Ercan ve Esma Ulu kardeşler, Aydın'ın en önemli tarımsal gelir kaynaklarının en başında gelen incirin tazesinden elde ettikleri incirle sağlıklı şekilde besledikleri çocukları sayesinde ek gelir elde etmeyi de başardı. Bursa Karası ve Sarı Lop türü taze incirleri çok titiz bir şekilde işleyerek elde ettikleri incir cipsinin ardından taze incir pestili de üreten kız kardeşler, talepler artınca yeni gelir kaynaklarının üretimini artırmaya karar verdi.

İnternetten öğrendikleri çeşitli pestil çeşitlerini gördükten sonra ‘Neden bizde taze incirden pestil yapmıyoruz?' diyerek işe koyulduklarını ifade eden Ümmü Ercan; “Geçen sene incir cipsini kız kardeşimle birlikte bizde yaptık. Taze incirden başka ne yapabiliriz diye düşünürken ‘her meyvenin pestili oluyor, niye taze incirden olmasın' diye düşündük. Geçen sene ilk denememizi yaptık ve gayet güzel oldu. Gelen misafirlerimize ikram ettik, yediler. ‘Bu nasıl bir şey, güzelmiş' denildikçe devam ettik, yaptık, ürettik. Talep de geldi. Satın almak isteyenlerde oldu. O şekilde bizde üretimimize devam ettik. İncirler zaten kendi mahsulümüz. Çok da güzel yaptığımızı düşünüyorum. Herkesin de yapmasını, üretmesini isterim. Yeter ki üretim olsun, memleketimizin güzel bir meyvesi değer bulsun. İnşallah herkes de yapar, güzel olur” dedi.

Hedef, istihdam ve ihracat

Yaptıkları pestilin tamamen doğal olduğunu da ifade eden Ercan, “Yüzde 100 organik ve yediden yetmişe herkesin yemesi gereken bir besin. İçinde vücudu yoran hiçbir katkı maddesi yok. Gayet sağlıklı ve çok güzel. Herkesin yemesini tavsiye ederim. Biz evimize gelen misafirlerimize kahvenin yanına çikolata yerine bunlardan ikram ediyoruz. Herkes beğeniyor. Bizimki diğer yapılanlar gibi, nişastalı irmikli, un falan konulmadan yapılıyor. Kendim de biraz titiz bir insanım. O yüzden temiz yapmaya gayret ediyorum. Kendim de dışarıdan satın alıp yiyebilen bir insan değilim. Bu sene sezonun sonunda doğru başladığımız için çok cüzi bir şekilde yaptık. İnşallah önümüzdeki sene sezon güzel giderse taze incirlerimizin hepsini bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Başkalarına da iş imkanı olması temennisiyle inşallah ihracat yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Çocukları sevince seri üretime geçtiler

Çocukların yaptıkları taze incir pestilini çok sevdiklerini kaydeden Esma Ulu ise; “Kızım başta olmak üzere çocuklarımız incir pestilini çok sevdiler. Zaten biz onlar için çok sevindik ve çevreden de almak isteyenler olunca iyi bir şey yaptığımızı düşündük. Üretim yapmak çok hoşumuza gidiyor. Bu sene az yaptık ama inşallah seneye daha çok yapmayı ve yanımızda yardımcı olarak birilerinde bundan para kazanmasını istiyoruz. Paradan da ziyade insanlar böyle ürünlerle tanışmasından ve sağlıklı ürünler yemesinden çok memnunuz. Çünkü incir gerçekten çok sağlıklı bir meyve. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Herkesin tüketmesini istiyoruz. Biz çok temiz ve organik olmasını istedik. En taze en temiz incirleri seçip doğruyoruz. Ve en iyi şekilde hazırlayıp sunmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.