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25 Kasım 2017 13:01

Gizli buzlanma kışın kaza riskini daha da arttırıyor

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kış şartlarının etkili olmaya başlaması nedeniyle sürücüleri uyardı.

Gizli buzlanma kışın kaza riskini daha da arttırıyor

25 Kasım 2017 13:01

Aydın’da günlük ısı farklarının diğer illere göre çok daha fazla olduğunu belirten Başkan Özmeriç, “Aydın’da her ne kadar ılıman bir kış yaşansa da sürücülerimiz kış bakımlarını ihmal etmesin ve araçlarını kış şartlarına uygun hale getirsin” dedi.


Yapılan istatistiklere göre; Kışın hava koşullarından kaynaklanan kazaların yaza göre daha fazla olduğunu bu nedenle araçların kışlık bakımlarının ihmal edilmemesini isteyen Başkan Özmeriç, “Kışın kazaların çoğunluğu sabah erken saatlerde meydana geliyor. Bunun da en önemli sebeplerinden biri gizli buzlanmadır. Aydın ilimiz genellikle ılıman bir kış mevsimi yaşıyor. Ancak il dışına çıkan sürücülerimiz soğuk günlerde ve sabahın ilk saatlerinde gizli buzlanmaya karşı daha duyarlı olsunlar. Soğuklar, sis ve özellikle sabahın erken saatlerde daha çok görülen gizli buzlanma kışın kaza riskini arttıran unsurların başında geliyor. Yapılan araştırmalara göre; Kış aylarında kaza yapma riski yaz aylarına göre 6 kat daha fazla. Meteorolojiden alınan verilere göre Aydın’da hava sıcaklığı yer yer buzlanmaya neden olacak kadar düşüyor” diyerek sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.


“Biraz daha erken çıkın”


Kazaların genel sebebinin acelecilik ve kurallara uymamaktan kaynaklandığını hatırlatan Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, sürücülerin kışın yaşanan trafik yoğunluğunu da göz önünde tutarak yola biraz daha erken çıkmalarını önerdi. Kış mevsiminde yaşanan kazaların önemli bir kısmının da direksiyon hakimiyetini kaybetme şeklinde gerçekleştiğini kaydeden Özmeriç, “Bu kazalar yolların buzlu olması ve direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu oluyor. En fazla gizli buzlanmanın olduğu köprü üstlerinde, virajlarda aracınızı dikkatli ve yavaş kullanın. ABS fren sistemi olmayan araçlarda freni aralıklarla basın. Yokuş inerken de düşük vitesle inerek motorun frenleme gücünü kullanın” diye konuştu.




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