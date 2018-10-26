Göçmenleri jandarma kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden deniz yolu ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 35 kişiyi jandarma kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASA timlerince yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde Güzelçamlı Mahallesi'nde göçmen grubu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Asayiş timlerince yapılan araştırmada 16 erkek, 9 kadın, 6 erkek çocuk, 4 kız çocuk toplam 35 Afganistan uyruklu göçmen kurtarıldı. Çevrede yapılan araştırmalarda ise sahil kesiminde 7 metre boyunda gri renk botun olduğu tespit edilerek el konuldu. Gözcülük yaptığından şüphelenilen Ö.T. isimli şahıs yakalanarak adli makamların talimatı ile göz altına alındı.