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31 Ağustos 2018 09:46

Gökbel Barajı’nda sona gelindi

AYDIN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın’ın Çine ilçesinde inşa edilen Gökbel Barajı’nda sona yaklaşıldı.

Gökbel Barajı’nda sona gelindi

31 Ağustos 2018 09:46


Çalışmaları hızla devam eden ve 13 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Aydın Gökbel Barajı’nın tamamlanması ile Çine Ovası’nda 69 bin 800 dekar, Koçarlı –Bağarası Ovası’nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanacağını belirtildi. Baraj inşaatında bu güne kadar iş kapsamında kapama seddesi, memba batardosu, derivasyon tüneli kazısı ve betonu, gövde kazısı ve dolgusu, su alma yapısı kazısı, dolusavak kazısı, ulaşım yolları, ön yüzü beton ve paraper imalatlarının tamamlandığı ifade edildi.


Çalışmaların devam ettiği su alma yapısı ve dolusavak ünitelerinde 44 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilen Gökbel Barajı inşaatında, 2019 yılında baraja ait tüm imalatların tamamlanarak su tutulması hedeflendiği kaydedildi.




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