Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam eden Nazilli Belediyespor’da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Forvet hattını takviye etmek için Sinan Kurumuş ile temas halinde olan siyah beyazlılara sürpriz bir haber geldi. Menemen Belediyespor’un tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal’ın yakın çevresine şartlar oluşursa Nazilli Belediyespor’da forma giyebileceğini söylediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon 7 gole imza atan tecrübeli golcünün İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.