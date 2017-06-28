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28 Haziran 2017 10:36

Gökhan Ünal, Nazilli Belediyespor’a yeşil ışık yaktı

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor’da forma giyen Menemen Belediyespor’un tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal, Nazilli Belediyespor’a yeşil ışık yaktı.

Gökhan Ünal, Nazilli Belediyespor’a yeşil ışık yaktı

28 Haziran 2017 10:36


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam eden Nazilli Belediyespor’da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Forvet hattını takviye etmek için Sinan Kurumuş ile temas halinde olan siyah beyazlılara sürpriz bir haber geldi. Menemen Belediyespor’un tecrübeli golcüsü Gökhan Ünal’ın yakın çevresine şartlar oluşursa Nazilli Belediyespor’da forma giyebileceğini söylediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon 7 gole imza atan tecrübeli golcünün İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.




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