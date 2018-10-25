Gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçli toplum, temiz bir kent hedefiyle başlattığı “Çevre Bilinci Projesi” çığ gibi büyüyerek devam ediyor.

Temiz bir kent için “biz de varız” gönüllü gençler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin “Çevre Bilinci Projesi” kapsamında sahil temizliği yaparak farkındalık çalışması gerçekleştirdi. 60 gönüllü öğrenç, öğretmenleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerle beraber Kuşadası Atatürk Bulvarı'nda yer alan sahilde temizlik çalışması yaptı. Gönüllü gençler temiz bir kent için çöplerin çöp kutularına atılmasını istedi ve “Bu sorumluluk hepimizin” diyerek tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çevre kirliliğinin önlenmesi için farkındalık çalışması yapan gençleri tebrik ederek toplumsal bilincin önemine dikkat çekti. Başkan Çerçioğlu; “Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi; genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tüm toplumun bilinçli davranmasını gerektiren bir konudur. Biz bu konuda Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun çalışma gerçekleştiriyor, üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz. Ancak modern bir kent olmanın en temel unsuru olan temiz bir çevre için toplumla iş birliği yapmamamız şart. Bu çerçevede gençlerimizin böylesine bir farkındalık çalışması yaparak topluma örnek davranış sergilemelerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.