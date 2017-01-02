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02 Ocak 2017 14:14

Görevli gibi girdiği hastanede uyuyan refakatçi kadına tecavüze kalktı

Görevli gibi girdiği hastanede uyuyan refakatçi kadına tecavüze kalktı

02 Ocak 2017 14:14

Aydın’da gece yarısı alkollü vaziyette görevli gibi hastaneye giren bir sapık, tedavi gören çocuğunun başındaki refakatçi kadına tecavüz etmeye kalktı. Polis tarafından el konulan olayda önce suçlamayı itiraz edip rahat tavırlar sergileyen şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca Aydın Emniyet Müdürlüğü ahlak polisi tarafından kelepçelenerek götürüldü.
Olay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. gece yarısı hastaneye girip şeytani bir planla çocuk servisine çıktı. Serviste hasta olan çocuğu ile yatmakta olan ve ismi gizli tutulan kadının odasına giren zanlı, iddiaya göre, genç kadının üstünü açıp göğsünü emmeye başladı. Talihsiz kadın bir anda neye uğradığını şaşırıp çığlık atmaya başlayınca zanlı da kadının odasından hızlıca çıkıp orta holde hava alıyormuşçasına tavır sergiledi.
Bağırışlar ve çığlık sesleri üzerine hastane güvenliği ve polis hemen çocuk servisinin olduğu kata çıktı. Herkesin uyuduğu bir sırada genellikle anneleri ile yatan çocuk hastaların bulunduğu katta şüpheli bulunan İ.K. isimli şahıs, hastane polisine teslim edildi. İhbar üzerine hastaneye gelen polislerle rahat tavırlar ve kendinden emin bir halde konuşup, iddiaları reddeden şüpheli İ.K. sigara içmek için dışarı çıkmak istedi. Polisler olay netlik kazanıncaya kadar şahsın başından ayrılmadı.

Kamera kayıtlarından sonra kelepçelenip gözaltına alındı”
Yaşanan olayın ardından asayiş ekipleri hastanenin güvenlik kameralarından sorumlu teknisyeni gece yarısı evinden getirip olayın meydana geldiği kat ve koridordaki kamera kayıtlarını izledi. Bu sırada hastaneye gelen Ahlak Masası Ekipleri de şüpheli ile bir süre görüşme yaptı. Polisler, geriye dönük kamera kayıtlarını izlemeye başladı. Kamera kayıtlarını izledikten sonra polisler olayın faili olarak İ.K. isimli şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



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