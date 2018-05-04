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04 Mayıs 2018 15:38

Görevliler ikna edince, atlamaktan vazgeçti

Aydın’ın Efeler ilçesinde beş katlı apartmanın çatısına çıkan bir şahıs, görevliler tarafından ikna edilince atlamaktan vazgeçti.

Görevliler ikna edince, atlamaktan vazgeçti

04 Mayıs 2018 15:38


Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi’nde beş katlı apartmanın çatısında bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. İntihar etmek için çatıya çıktığı öğrenilen S.U.’yu ikna etmek için polisler uzun süre uğraş verdi. Aydın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelen yetkililerin de ikna çabaları sonrası S.U. bulunduğu yerden ekiplere teslim olarak atlamaktan vazgeçti. Emniyet ekipleri ve yetkililer tarafından aşağıya indirilen ve Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne götürülen S.U.’nun kısa bir süre önce işten çıkarıldığı ve bir takım borçları olduğu öğrenildi.


S.U.’nun intihar girişimini meraklı gözlerle izleyen bazı vatandaşların cep telefonları ile kayıt yaptıkları görüldü.




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