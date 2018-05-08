Görme engelli vatandaş Çerçioğlu ile hayata tutundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun destekleri ile hayata tutunduklarını belirten Ramazan Tural, “Biz görme engelliler olarak başkanımızı hem anne hem abla olarak görüyoruz. Bizlere sahip çıkmıştır. Biz Aydın’da kendisini engellilerin annesi olarak görüyoruz. Çakırbeyli organik köy pazarında bize yer vererek görme engelli olarak toplum içinde yer alma imkanı tanımıştır. Ayrıca ev ekonomisine de katkı sunmamı sağlamıştır. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Engelli vatandaşların da toplumun bir parçası olduğunu ifade eden Tural, “Engelliler olarak hayata küsmemeliyiz. Bizlerde toplumun birer parçasıyız. Özellikle evden çıkıp yolculuk yapma anlamında sarı otobüsler engelliler için büyük şanstır. Dayanışmayı ve kaynaşmayı sağlama anlamında bu projeler bize mutluluk verdi” dedi.

Ramazan Tural’ın eşi 59 yaşındaki eşi Birgül Tural da Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek, “Ben eşimin gözleri o da benim aklım oldu. Birbirimize imkan tanıyarak destek olarak köy pazarında tezgah açıyoruz. Biz hayata küsmedik, hiçbir engelli de hayata küsmesin. Bize ve tüm engellilerin yanında olan Başkanımız Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Amacımız Aydın’da tek bir engel bırakmamak” diyerek her zaman engelli vatandaşların yanında olacağını belirtti.