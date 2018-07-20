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20 Temmuz 2018 13:11

Görme engelli yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde görme engeli 79 yaşındaki Halil Baştürk isimli yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Görme engelli yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

20 Temmuz 2018 13:11


Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde İzmir Bulvarındaki bir apartmanın 2. katında ikamet eden görme engelli 79 yaşındaki Halil Baştürk hava almak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybederek 2.kattaki evin balkonundan aşağı düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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