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31 Mayıs 2018 10:09

’Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ Efeler’de sahnelendi

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Haldun Taner’in ’Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ isimli oyunu Efeler’de sahnelendi.

’Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ Efeler’de sahnelendi

31 Mayıs 2018 10:09


Düzenlediği tiyatro etkinlikleri ile tiyatroseverlerin beğenisini kazanan Efeler Belediyesi, vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Tiyatro ve kabere yazarı Haldun Taner’in Türk tiyatrosunun nadide örneklerinden biri olan eseri ’Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda sahnelendi. Efeler Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Efeler Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Arkın Selek yaparken, oyun seyircilerden büyük alkış aldı.


Oyun sonunda Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın tarafından Selek’e tüm oyuncular adına çiçek verildi.




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