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13 Temmuz 2017 09:48

Güdüşlünün çeşmesi ilgi bekliyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Güdüşlü Mahallesinde yer alan ve türkülere konu olan tarihi ’Güdüşlü Çeşmesi’ bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Güdüşlünün çeşmesi ilgi bekliyor

13 Temmuz 2017 09:48


Ege Türkülerinin önemli örneklerinden olan ve eski köy düğünlerinde kadınların vazgeçilmez parçası olan ’Güdüşlü’nün çeşmesi’ artık ne düğünlerde kadınları oynatıyor, nede başına gelene hoş su içiriyor. Her evde su olmadığı için bütün köylünün başına toplandığı ve köyün gençlerinin evleneceği kızı başında beğendiği Güdüşlü’nün meşhur çeşmesinin başına bugün doğru dürüst uğrayan yok.


Tarihimize sahip çıkmamız gerekir


Güdüşlü Muhtarı Tarjan Arıcı, türkülere konu olan çeşmeyi koruma altına almak, bakımını yapmak için birkaç kez girişimde bulunduklarını belirterek sonuç alamadıklarını ifade etti. Çeşmenin olduğu bölgenin çevrilerek güzel bir görünüme kavuşmasına sevineceklerini söyleyen muhtar Arıcı, “tarihimize sahip çıkmamız gerekir” dedi.


Çeşmeyle ilgili bilgilerde veren Muhtar Arıcı, "Eskiden Güdüşlü’de her evde çeşme yoktu. Evlerden çeşmeye su doldurmaya gelen köyün gençleri dünya evine girmeyi düşündüğü kızı yada erkeği çeşme başında seçerdi. Gençler birbirine mani söylerdi. Güdüşlü’nün çeşmesi türküsü de buradan çıkmış. Bu türkü birçok düğünde dillendirilirken, daha sonra bestelenmiş. Böylece bizim köyün tek su kaynağı da meşhur oldu. Köye şebeke döşenip her evin önünden su akmaya başlayınca çeşme de önemini kaybetti” dedi.


Köyün merkezi çeşmenin olduğu yerdi


Meşhur çeşmenin köyün dışında kaldığını ifade eden Muhtar Arıcı, “Eskiden evler tek su kaynağının çevresinde konuşlanırken, bugün çeşme köyün merkezi olmaktan çıkıp kenarda kaldı. Hal böyle olunca aslında bizim için çok önemli olan bu çeşme bakımsız kaldı. Çevresinde de düzenleme yapılmayınca sıradan bir çeşme haline geldi.Yetkililerden çeşmemizin etrafında bir düzenleme yaparak çeşmenin kültürel miras olarak yaşatılmasını istiyoruz” dedi.




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