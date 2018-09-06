AK Parti’li Çağatay Gülaştı, mesajında; “Başlarında Yörük Ali’nin bulunduğu efelerin 27 Haziran 1919 günü Sultanhisar’ın güneydoğusundaki Malgaç Çayı köprüsünün bitişiğindeki karakolu basmalarıyla başlamış, kaçan Yunan kuvvetlerini takiple Aydın şehrine girmeleri ve şehirdekileri de geri çekilmek zorunda bırakmaları ile sürmüştür. Milli Mücadele’nin ilk düzenli halk direnişi olan Malgaç Baskını, kahraman Aydın Efelerinin ismini Türk tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Aydın’ın Yunan askerleri tarafından işgalinin ardından toplam altmış kişilik grup bir gece yarısı sallarla Menderes nehrini sessizce geçer. Osmanlı İmparatorluğunun ilk demiryolu olma özelliğini taşıyan İzmir Aydın Demiryolu köprüsünü dinamitleyerek patlatır. Ramazan ayında gerçekleşen patlamayı sahur topu zanneden işgalciler baskında yirmi asker kaybeder. Türk tarafının bir tek yaralı ile sonlandırdığı baskın, işgal kuvvetleri tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Hemen ardından gerçekleştirilen Erbeyli Baskını ile Aydın halkı kolay kolay teslim olmayacağını kanıtlamıştır.

Bağımsızlık ateşinin coşkuyla yandığı kentlerden biri, Aydın.7 Eylül 1922 ‘de kurtarılan Aydın, Kurtuluş Savaşı’nda iki kez işgal edilip, iki kez kurtarılan tek kent olma özelliğini taşıyor. 27 Mayıs 1919 ‘da işgal edilen kent, 30 Haziran 1919 ‘da Efeler tarafından kurtarılıyor. Ancak 5 Temmuz’da yeniden işgal ediliyor. İkinci kurtuluşunu ise 7 Eylül 1922 ‘de yaşıyor. Aydın Efelerinin tarihe altın harflerle yazdırdığı bu mücadeleyi saygı ve gururla yad ediyor; Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Saygılarımızı sunuyoruz”