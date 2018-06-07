Güllübahçe kanalizasyona kavuşuyor

“Söke’de girilmedik sokak ve cadde kalmayacak” diyen Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları ile Söke’nin Güllübahçe Mahallesi’nde ana kanalizasyon hattı çalışması ile buna ek olarak 3 bin 500 metre de parsel bağlantısı yapılacak.

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri olan kanalizasyon hattı çalışması için ilk kazma vuruldu. Sarıkemer ve Bağarası’ndan sonra Topuklu Efe’nin Söke ziyareti sırasında söz verdiği projelerden biri olan Güllübahçe Kanalizasyon Hattı Çalışması’nın başlaması mahallede büyük sevinçle karşılandı.

Söke’de yapılan yatırımlar ve Güllübahçe projesi ile ilgili bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Söke genelinde 120 bin metre içme suyu hattı, 28 bin metre de kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması bulunduğunu açıkladı. Öztürk,” Söke’de ki alt yapı yatırımımızın genel yatırım tutarı 66 milyon TL civarında. Bununla da yetinmeyip Sayın Başkanımızın çabalarıyla Söke Güzelçamlı-Davutlar- Kuşadası’nın içme suyu sorununu çözecek olan Sarıçay Barajı protokolüne imza attık. Güllübahçe’de 22 bin metre ana kanalizasyon hattı çalışmamız var. Buna ek olarak 3 bin 500 metre de parsel bağlantıları çalışmamız olacak. Yüklenici firmamızla 720 günlük ihale süresini 1 yılın altına indirmeyi düşünüyoruz. İşveren olarak her türlü desteği yüklenici firmaya vereceğiz” İfadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli’de, “Bu projenin ön çalışmalarını daha önce Güllübahçe de yaptığımız toplantılarda genel müdür yardımcımız başlatmıştı. Yaklaşık 5.5 milyon TL’lik bir yatırım 26 bin metrelik bir çalışma olacak. Çalışmaların başladığı bu noktaya yakın bir arıtma tesisi inşaatımız da olacak. Bu noktadan başlayıp Güllübahçe kanalizasyon çalışmalarını tamamlayacağız. Aslında 6 Kasım 2017 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen bir projeydi arıtma tesisinin yer tahsisi ile ilgili bürokratik sorunlardan dolayı biraz gecikti. Hala yer tahsisi tam olarak olmadı ama vatandaşın işi de beklemez. Biz vatandaşı bekletmemek adına bu yatırımı Söke’den kaçırmamak adına kazmayı Güllübahçe’ye vurduk. Önemli olan vatandaşa hizmet. Hayırlı uğurlu olsun. Bağarası, Sarıkemer ve Güllübahçe başlamış oldu geçtiğimiz hafta Savuca ve Yenidoğan’ın da proje çalışmaları başladı. Böylelikle Sayın Başkanımız söz verdiği gibi Söke’nin eski beldelerinde kanalizasyon çalışmalarını bu yıl gerçekleştiriyor. Başkanımıza Söke’mize bu hizmetleri kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hakan Olkaç ise, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Olkaç, “26 bin metre civarında bir hat yapılacak. Arıtma tesisiyle beraber yaklaşık 10 milyon TL’yi bulacak bir yatırım. Burada içme suyu hattıyla da ilgili bir çalışmamız var o da sonlanmak üzere. Üst yapıda tamamlanarak Güllübahçe halkının uzun yıllar sıkıntı çekmeden kullanacağı şekilde hizmetine sunulacak. Sarıkemer, Bağarası da aynı şekilde devam ediyor. Sayın başkanımızın talimatlarıyla olan projeler bunlar. Söke uzun yıllar altyapıyla ilgili sorun yaşamayacak” dedi.