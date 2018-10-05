Güllübahçe Turunçlar El Emeği ve Üretici Pazarı açılıyor

Söke'nin yöresel ürünlerinin yanı sıra el emeklerinin tüketici ile buluşacağı Turunçlar El Emeği ve Üretici Pazarı'nın açılışı 7 Ekim Pazar günü saat 11.00 de gerçekleşecek.

Söke Belediyesince yaklaşık iki ay önce kurulması için alt yapı çalışmalarına başlanılan bölgenin ilk ve tek üretici pazarı olması beklenilen Güllübahçe Turunçlar El Emeği ve Üretici Pazarı, hafta sonlarının yanı sıra hafta içi de tezgah açan esnaflarla vatandaşın hizmetinde olacak.

Unesco tarafından Dünya Geçici Miras Listesine alınan Türkiye'nin önemli antik kentlerin arasında yer alan tarihi Priene Antik Kenti'nin girişinde kurulacak olan pazarın bir yandan mesire alanına bir yandan da Priene'ye gelen yerli ve yabancı turistlerinde alış veriş yapmaları bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda aynı bölgede hizmete giren Mesire Alanı ile yavaş yavaş eski canlılığına kavuşan Güllübahçe'nin yeni pazar yeri ile daha da hareketlenmesi beklenirken; Pazar yeri açılışının yanı sıra Semt Evi Kursiyerlerinin biçki dikiş kursu sergisinin de açılışı gerçekleştirilecek.

Güllübahçeli kadınlar tarafından üretilen ve kısa sürede ülke genelinde tanınarak adeta Güllübahçe'nin markası haline gelen Gül Bebekler açılışı yapılacak olan pazarın sembolü olacaklar. Gül Bebek'lerin özel tasarımlarının ziyaretçileri ile buluşacağı pazarın resmi açılışı saat 11.00'de gerçekleşecek.

Yapılacak olan açılışta daha önceden planlanan THM Sanatçısı Sebahattin Gülümser Konseri ve Halk Oyunları gösterileri Batman'dan gelen şehit haberi nedeniyle iptal edildi.