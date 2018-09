Güllübahçe'de kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın en önemli ilçelerinden biri olan Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde kanalizasyon projesi hayata geçiyor. Güllübahçe'de 22 bin metre ana kanalizasyon hattı çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Güllübahçe Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, “Özlem başkanımız ne diyorsa o. Ne söz verdiyse yerine geliyor. 18 saat halkına hizmet ediyor. Söke'ye bu güne kadar yapılmayan hizmetler yapılıyor. Allah razı olsun”dedi.

Güllübahçe'de 22 bin metre ana kanalizasyon hattı çalışması ile buna ek olarak 3 bin 500 metre de parsel bağlantıları çalışması yürüttüklerini belirten Akkentli, konuşmasının devamında “Bu büyük projede ayrıca 477 adet muayene bacası 650 adet parsel bacası, 511 metre terfi hattı, 1 adet deşarj yapısı, 1 adet terfi merkezi yapacağız. ASKİ olarak çalışmaları an be an takip ediyoruz. Burada içme suyu hattıyla da ilgili bir çalışmamız var o da sonlanmak üzere. Sarıkemer, Bağarası çalışmalarında sona gelinmek üzere” dedi.

Yıllardır mücadele ettikleri kanalizasyon sorunun çözüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti anlatan Güllübahçe Muhtarı Ramazan Akgüneş, mahallelerinin 1961 yılında belediye olduğunu ve o günden bu güne hiçbir kanalizasyon faaliyetinin olmadığını ifade etti. Akgüneş, “Bu bizim asırlık bir sorunumuzdu. Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu gerçekten çok teşekkür ediyorum. Vatandaş çok mutlu yıllardır kanalizasyon beklentileri vardı. Şimdi Özlem Başkan sayesinde İşimiz gayet güzel gidiyor. İnşallah bu başlatılan çalışma ile asırlık sorunumuz Özlem Başkan öncülüğünde sonuçlanacak” diye konuştu.