Güney Afrika'dan Aydın Ticaret Borsası tadım paneline ziyaret

Uluslararası arenada International Olive Council'in (IOC) listesinde yer alan sayılı laboratuvarlardan biri olarak, zeytinyağı sektörüne hem duyusal hem kimyasal analizler konusunda destek veren Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli, Güney Afrika ‘dan ziyaretçilerini ağırladı.

Zeytini Kuşlar Diker kitabının yazarı Ayşe Schaefer'ın orginizasyonuyla, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarının gerçekleştirdiği zeytinyağı duyusal analiz çalışmalarına, Afrika zeytin üreticilerinden, Afrika'da yeni kurulan zeytinyağı paneli ve Kimyasal Laboratuvar yetkililerinden Theresa Louw, Reni Hildenbrand, ve Marlene de la Harpe ziyarette bulunarak, zeytinyağında olması/olmaması gereken kriterler ve duyusal analiz hakkında karşılıklı bilgi aktarımında bulundular. Ziyaretçiler ve Borsa tadım uzmanları Afrika'da üretilen ve Aydın Zeytinyağlarının tadımı yaparak değerlendirmede bulundular. Dursun Ertürk ve Serdar Öçten de Afrika da üretilen yağları tatmak üzere organizasyonda yer aldılar.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur yaptığı açıklamada; “Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarımızda amacımız kaliteli hizmet vermektir. Bu nedenle tüm analizlerimizde uluslararası geçerliliği olan akredite bir laboratuvar olmayı hedefledik. Zeytinyağında duyusal analizler konusunda dünyanın en iyi 72 panelinden biri laboratuvarımızdır. Bu laboratuvarlar arasına Türkiye' den sadece 4 panel listeye girebilmiştir. Yeterlilik Testleri bir laboratuvarın doğru ölçüm yaptığını gösteren en önemli kanıttır. Laboratuvarımız her yıl uluslararası yeterlilik testlerine katılarak bu testlerde tüm dünya laboratuvarları arasında her zaman ilk beşe girmeyi başarmıştır” dedi.