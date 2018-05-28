Güney Ege’nin genç iş adamları Aydın’da buluştu

Aydın ili dernekleri Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD), Aydın Genç İş Adamları Derneği (AGİAD), Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD), Didim Genç İş Adamları Derneği (DİGİAD) ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Güney Ege Bölgesi’nin iş dünyasını bir araya getiren iftar yemeğinin dernekler arası birlik ve beraberliğe katkı sağladığını ifade eden GESİFED Başkanı Av. Aysun Nalbant; iftar yemeğine ev sahipliği yapan SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker, AYGİAD Başkanı Mehmet Öztaş ve AGİKAD Başkanı Emel Uşaklı’ya teşekkür etti.