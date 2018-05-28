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28 Mayıs 2018 12:36

Güney Ege’nin genç iş adamları Aydın’da buluştu

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) üyesi Aydın, Denizli, Muğla illerinin Genç İş Adamları Dernekleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Güney Ege’nin genç iş adamları Aydın’da buluştu

28 Mayıs 2018 12:36


Aydın ili dernekleri Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD), Aydın Genç İş Adamları Derneği (AGİAD), Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD), Didim Genç İş Adamları Derneği (DİGİAD) ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.


Güney Ege Bölgesi’nin iş dünyasını bir araya getiren iftar yemeğinin dernekler arası birlik ve beraberliğe katkı sağladığını ifade eden GESİFED Başkanı Av. Aysun Nalbant; iftar yemeğine ev sahipliği yapan SÖGİAD Başkanı Bilal Ülker, AYGİAD Başkanı Mehmet Öztaş ve AGİKAD Başkanı Emel Uşaklı’ya teşekkür etti.




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