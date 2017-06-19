Gurbetçi baba çocuğunu kaçırdığına yönelik iddialara cevap verdi

Demir, çocuğunun velayetinin çift taraflı olarak verildiğini ve oğlunun Türk vatandaşı da olduğunu belirterek, “Ben oğlumu kaçırmadım. Hukuki olarak oğlumun velayetini almak için de yargıya başvurdum” dedi.

Almanya’da yaşayan Ayla Soylu’nun oğlunun kaçırıldığını iddia ederek konuyu basına taşımasının ardından oğlu ile Türkiye’ye kesin dönüş yapan baba Musa Demir (45), İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Demir, Ayla Soylu (45) ile 9 yıl önce birlikte yaşamaya başladıklarını ve resmi olmayan bu birliktelikten Emirhan adında oğullarının olduğunu belirterek, “Köln kentinde yaşıyordum. 2008 yılında çocuğumun annesi ve Alman vatandaşı olan Ayla Soylu ile 2008 yılında tanışarak birlikte yaşamaya başladık. Bu birlikteliğimizden Emirhan dünyaya geldi. Yalnız aile içerisindeki yaşantılardan benim tasvip etmediğim, kendi örf ve adetlerimize yakışmayan davranışları sürekli kendisi sergiliyordu. Defalarca uyarmama rağmen, bunlar fayda bulmadı” diye konuştu.

“Çocuğumu kaçırmadım”

İddia edildiği gibi çocuğunu kaçırmadığını dile getiren baba Musa Demir, “Ben çocuğumu kaçırmış değilim. Çocuğumu Alman Federal Cumhuriyetinin bize vermiş olduğu yasal hakkımızı kullanarak getirdim. Zorla da getirmedim. Zorla zaten Almanya’yı terk etmemiz mümkün olamazdı. Yasalarda bize verilen haklar elimde ve dosyamızda var. Çocuğun müşterek olduğunu belgesi elimizde var. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" diyerek bulunduğu yerde mutlu olduklarını söyledi.

“Emniyete bilgi verdim, konu yargıda”

16 Haziran’da Türkiye’ye İstanbul’dan giriş yaptığını ve emniyet güçlerine gerekli bilgiyi verdiğini belirten Demir, “Haber bültenlerinde çocuğu kaçırdığıma yönelik iddialara karşın bulunduğum yerdeki karakola giderek hakkımdaki iddialarla ilgili bilgiler verdim. Kaçmadığımı, çocuğumun yanımda olduğunu bildirdim. Çocuğumun annesinin yanında kalmak istemediğini ifade ettim. Bana ulaşabilecekleri adresi ve telefonları verdim. Hukuki süreci başlattım yargı sürecini başlattım. Tek taraflı velayet hakkını alacağıma inanıyorum. Türk yetkililerden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Emirhan Demir ise babasıyla yaşamak istediğini ve Almanya’ya tekrar dönmek istemediğini söyledi.