Gurbetçiler ve turistler, tonlarca yemişi vakumlatarak götürdü

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş mağazalarında yerli ve yabancı turistler için hazırlanan özel vakumlanmış paketler en çok tercih edilen ürünler arasında yerini aldı. Firmanın ş geliştirme uzmanı Nevzat Atmaca, yoğun talep nedeniyle tüm mağazalarda özel vakumlama makinesi kurduklarını turistlerin ve gurbetçilerin dönüşte mutlaka Türk kuruyemişi ile ülkeden ayrıldıklarını söyledi.

“Türk inciri ve kuruyemişler yoğun ilgi görüyor”

Türkiye'nin iklimi, tarihi ve coğrafi güzelliklerinin yanı sıra incirinden lokumuna kadar pek çok tadın yurtdışında da yoğun ilgi gördüğünü belirten Tuğba Kuruyemiş İş Geliştirme Uzmanı Nevzat Atmaca, “Özellikle gurbetçiler memleket hasretini Türkiye'den götürdükleri özel tatlarla gideriyor. Bunun yanı sıra Türkiye'den dönenler için en önemli hediyeler Türk kuruyemişleri oldu. Gurbetçilerimizin ve Türkiye'den dönen turistler için özel stantlar ve vakumlama üniteleri kurduk. Özellikle Ağustos'un son yarısından itibaren her gün tonlarca vakumlanmış ürün satışı oluyor” dedi.