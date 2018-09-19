Gürşat Kale; “Kerbela yüreğimizin yangınıdır”

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen ve Muharrem aylarını tebrik eden Başkan Kale, “Yüce Allah'ın mübarek saydığı aylardan biri de Muharrem Ayıdır. Ramazan Ayı'ndan sonra en kutsal aylardan biri olan Muharrem Ayı Allah'ın ayıdır. Muharrem Ayı aynı zamanda matem günlerini içinde barındıran bir aydır. Çünkü, 1338 yıl önce Peygamber Efendimizin biricik torunu ve göz nuru Hz. Hüseyin ile beraberindekilerin şehit edildiği aydır. Yüce Allah, İslam dinin yayılmasında korunmasında aziz canlarını feda eden başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu mübarek ay münasebetiyle Akçeşme mahallemizde düzenlenen iftar yemeğiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmekten onur duymaktayız. Allah oruçlarını ve hayırlarını kabul eylesin” şeklinde konuştu.