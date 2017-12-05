Güvenlik kameraları hırsızı ele verdi

42 yaşındaki S.M. isimli zanlı adliyeye sevk edildi. Firarda olan hırsızın yardımcısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle’de bulunan 1. Sanayi Sitesi 241 sokaktaki hurdacı dükkanının kilidini kırıp içeri giren S.M. isimli şahıs dükkanda bulunan çelik kasayı da açarak kasada bulunan 4 bin lirayı çaldı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların eşkalini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu iki oldukları belirlenen zanlılardan S.M. yakalanarak gözaltına alındı. S.M. adliyeye sevk edilirken eşkali belirlenen diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.