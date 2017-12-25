Güvercin festivalinde şampiyonlar yarıştı

2 binden fazla güvercin arasından en iyi 200 tanesi kupa almaya hak kazandı.

Nazilli’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve yoğun katılım nedeniyle açık havada yapılan festival soğuk havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi. Nazilli Belediyesine ait çok katlı otoparkın teras katında termometrelerin neredeyse sıfır dereceyi gösterdiği bir havada gerçekleştirilen festival, soğuk havadan dolayı birçok hobicinin güvercinlerinin hasta olma riskini göze alamadıkları için geri dönmesine rağmen 2 binden fazla güvercin yarışlara katılırken binden fazla Güvercin, Kanarya, Muhabbet Kuşu, Hint Bülbülü, Sultan Papağanı ve Denizli Horozu satışa sunuldu. Rüzgar ve soğuğa aldırmadan Türkiye’nin dört bir yanından festivale katılan hobicilerin buluşmasına kendisi de bir güvercin sevdalısı olan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da destek verdi. Miski, Şebap, Dolapçı, Balon, Taklacı, Hünkari, Lahor, Bağdadi, Buhara, Dragon, Miro gibi kostüm ve oyun güvercinlerinin sağlık, tüy yapısı ve türünün özelliklerini taşımalarına göre yarıştığı 80 kategoride birinci, ikinci ve üçüncülere toplamda 200 kupa verildi.

2 gün süren etkinliklerin ilk gününde festivale ev sahipliği yapan Nazilli Güvercin Derneği’nde gerçekleştirilen mezatta binlerce güvercin açık artırmayla alıcı buldu. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın yalnız bırakmadığı güvercinseverler birbirleriyle hasret gidermelerinin yanısıra güvercin alışverişi yapmayı da ihmal etmedi. Tanıtım amacıyla Eskişehir’den Nazilli’ye getirilen Safran türü güvercinler ise festivalin en ilgi çeken güvercinleri oldu. Fiyatı lüks arabayla eşdeğer güvercinlerin sahibi Muharrem Tuna, mezatta 80 bin liralık teklifi geri çevirmesine rağmen festivalde açık artırmaya sunduğu ve gelirini derneğe bağışladığı güvercin 5 bin lira fiyat verilmesine rağmen sözünde durarak bağışını yaptı. 5 bin TL ile güvercine en yüksek fiyatı veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’da Tuna’nın bu jestine karşılık güvercini tekrar sahibine geri iade etti ve 5 bin TL’yi de derneğe bağışladı. Safran türü güvercinin sahibi Muharrem Tuna ise Türkiye’de sadece kendilerinin ürettiği güvercinlerine daha önce de lüks araba teklif edildiğini ancak halen üretim aşamasında olduğu için güvercinlerini 2018 yılı içerisinde satışa sunabileceğini, Nazilli’ye tanıtım amacıyla getirdiğini söyledi.

Muğla 41 kupayla festivale damga vurdu

Muğla Menteşe Güvercin Derneği Başkanı Sefa Çolakoğlu ve dernek üyelerinin hem hakemlik yapmak hem de güvercinlerini yarıştırmak için katıldıkları festivalden 41 kupa ile dönerek büyük bir başarıya imza attılar. Festivalde 24 kupa alarak adeta bir tarih yazan Dernek Başkanı Sefa Çolakoğlu, “Burada adeta kendi rekorumu inanılmaz derecede yükselterek tarih yazdım. Ekip olarak da Muğla adına büyük bir başarı yakaladık. Ülkemizin dört bir yanından gelen hobicilerimizin de emeklerine sağlık” dedi.

Ülke genelinden onlarca güvercin derneği yöneticisi ve üyelerinin de katıldığı festivalde uzun süre kalan Başkan Alıcık, festivalde yapılan güzellik yarışmalarında ve daha önce yapılan posta güvercini maraton yarışında dereceye girenlere de kupalarını takdim etti. Nazilli Belediyesi olarak festivalin hem ilçenin tanıtımında hem de hayvanseverlerin buluşmasında etken olduğunu ifade ederek, “Dört yıldır festivalimiz yapılıyor. Biz de belediye olarak festivali organize eden Dernek Başkanımız Murat Şimşek ve ekibine destek veriyoruz. Hayvan sevgisi bambaşka bir şey. Güvercin sevgisi ise sınır tanımıyor. Buradaki dostluğu gördükçe insan gerçekten duygulanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından güvercinler getirilmiş. Onları en iyi şekilde ağırlamak, destek vermek en önemli görevimiz. Ben de güvercin besleyen birisi olarak bu sevgiden asla vazgeçemiyorum” dedi.