Güvercin sevdası mesafe tanımıyor

Nazilli Güvercin Derneği’nde düzenlenen mezatta birbirinden güzel güvercinler yüksek fiyatlarla yeni sahiplerini buldu.

İbiksiz Güvercin ve Süs Güvercini Mezatı’na; MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, parti yönetim kurulu üyeleri, milletvekili adayları, Denizli Güvercin Evi Derneği Başkanı Sırrı Yıldırım, Denizli Kanatlı Hayvanlar Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Özçelik, Denizli-Sarayköy Güvercin Derneği Başkanı Murat Çapalı, Aydın-Çine Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Onur Kurt, Aydın Kanatlı Hayvanlar ve Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Fatih Pireli başta olmak üzere İzmir, Selçuk, Söke, Çine, Yatağan, Aydın, Umurlu, Çivril, Muğla, Afyon, Alaşehir, ödemiş, Manisa, Bozdoğan, Atça-Sultanhisar, Karacasu, Kuyucak ve çevresinden çok sayıda güvercin sever katıldı.

Nazilli Güvercin, Kanarya, Süs Tavukları ve Akvarist Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği Salonunda gerçekleştirilen mezatta Ege’nin dört bir yanından getirilen birbirinden güzel süs ve ibiksiz güvercin türleri açık artırmayla alıcı buldu. Parası yetmeyen hobicilere ise mezata katılanlar takviye yaparak hayalindeki güvercini sahiplenmesine destek oldu. Erkek hobicileirn yanı sıra kadınların da ilgi gösterdiği mezatın Türkiye genelinde ender yapılan mezatlar arasında olduğunu ifade eden Nazilli Güvercin, Kanarya, Süs Tavukları ve Akvarist Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Şimşek, “Türkiye genelinde binlerce güzvercin satışı mezatı yapılırken bu tür ibiksiz ve süs güvercini dedğimiz özel türlerin mezatları çok az sayıda yapılıyor. Biz ayda bir kere olmak üzere her ayın ilk haftası bu tarz güvercin severleri bir araya getiriyoruz. Zaman zaman Türkiye’nin dört bir yanından hobicileri Nazilli’de buluşturuyoruz. Protokol üyeleri de mezatlarımıza büyük ilgi gösteriyor” dedi.

“Güvercin pansiyonu büyük ilgi görüyor”

Başkan Şimşek, “Evinde güvercin besleyecek yeri olmayanlar da derneğimizin bahçesinde kurduğumuz güvercinlere özel pansiyon dediğimiz özel kümeslerde sevdası olduğu güvercin hobisini cüzi bir kira ücreti karşılığında yapabiliyor. Nazilli güvercin sevdalılarının merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Ayrıca Ege Bölgesi’nin 4 posta yavru yarış kümesinden biri olan Nazilli Posta Yavru Yarış Kümesi de bu sene faaliyete geçti. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ülke genelindeki güvercin festivallerimiz ise büyük ilgi görüyor. Güvercin ile ilgili her alanda dernek olarak hem hobicileri bir araya getiriyor hem de eğitim başta olmak üzere güvercin bakımı, yetiştiriciliği, ticareti üzerine kurslar düzenliyoruz. Kısaca hem hobicileri hem de bu işin ticaretini yapacak olanları buluşturan, eğiten bir derneğiz. Yediden yetmişe tüm meraklıların uğrak yeri olan derneğimiz, zaten çevrede de güvercin park olarak isim yaptı. Bu sevgi mesafe tanımayan bir sevgi. Bırakın Türkiye’yi, dünyanın neresinde olursa olsun insanları bir araya getiren sevdadır güvercin” dedi.