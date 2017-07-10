Güvercin severler Aydın’da buluştu

Aydın Kanatlı Hayvanlar, Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği Başkanı Fatih Pireli ve yönetim kurulu öncülüğünde güvercin severlere yönelik düzenlenen Royal Garden’deki etkinlikte kostüm kuşları da sergilendi. Aydın başta olmak üzere Nazilli ve diğer ilçelerin yanı sıra Çorum, Urfa, İzmir gibi çeşitli illerden de hobicilerin buluştuğu etkinlikte festival yapma kararı alan dernek yönetimi, amaçlarının dostlukları pekiştirmek ve güvercinlerin nesillerinin korunması için işbirliği yapmak olduğunu belirtti.

Aydın ve ilçelerinde 2 binin üzerinde güvercin severin olduğunu belirten Aydın Kanatlı Hayvanlar, Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği Başkanı Fatih Pireli, "Çocukluğumdan beri güvercin yetiştiriyorum. Kostüm güvercinlerinin yanı sıra posta güvercinleri de yetiştiriyor ve yarıştırıyoruz. Yarışma amacımız ise daha iyi nesiller elde etmek ve türleri korumak. Yarışmaların hiçbir maddi değeri yok. Kupa ve madalya ile taçlandırdığımız yarışmalarda bir anlamda dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından olduğu kadar dünyanın değişik ülkelerinden gelen hobicilerle buluşuyoruz. Aramızda yaptığımız alışverişlerde aynı türden olan kuşlar arası kan değişimi gibi çok önemli olan kalıtımsal sorunların önüne de geçmiş oluyoruz. Güvercin yetiştirmek ayrı bir sorumluluk istiyor. Sadece sahip olmak değil sağlıklı güvercinler yetiştirmek hepimizin ortak hedefi. Güvercinleri çok seviyoruz ve en sevdiğimiz hobimiz bu. Tüm anne ve babalara tavsiyemiz ise, çocuklarınıza başta güvercin olmak üzere hayvan sevgisini aşılamalarıdır. Çünkü evinde güvercin besleyen çocuk, sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak durur, doğaya saygılı bir şekilde yetişir. Hayvanları, doğayı sevmeyen bir insandan gelecekte faydalı olmasını bekleyemezsin. Okulunun yanı sıra vaktinin bir bölümünü güvercinlere ayıran çocuk, bağımlılık yapan bilgisayar oyunları başta olmak üzere birçok zararlı alışkanlıktan da uzak durmuş olur. Güvercin, hem yetişkinlerin hem de gençlerin sosyalleşmesini sağlar" dedi.

Aydın’da güvercinler üzerine festival yapılmadığını ifade eden Pireli, “Festival yapmaktaki amacımız, dostlukları pekiştirmek ve güvercinlerin nesillerinin korunması için işbirliği yapmak. Bunun yanısıra da Aydın’ımızı en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Hobicilerle yaptığımız istişare sonucunda önümüzdeki yıl festivalimiz gerçekleştirilecek. Tarihini ise Türkiye genelindeki diğer festivallerle birlikte bağlı bulunduğumuz federasyon yöneticilerimizle birlikte belirlemeyi planlıyoruz” dedi.

Kostüm kuşlarının türlerine göre değer kazandığını ifade eden dernek üyelerinden Nazillili Hobici Mustafa Altındiş, Öntepe-Çifttepe denilen kostüm güvercini yetiştirdiğini ifade ederek, “Ben kümeslerimde kostüm kuşu yetiştiriyorum. Tanesi 5 bin lirayı geçen güvercinlerim de var. Damızlıklar ortalama 2 bin, yavrular ise 750-bin TL arasında alıcı buluyor. Mesleğim demircilik ama hobi olarak yaptığım kostüm kuşu yetiştiriciliği sayesinde en az bir-iki asgari ücret kadar ek gelir elde ettiğim oluyor. Güzellikleri ile ön plana çıkan bu kuşlar gerçekten beni çok mutlu ediyor. Kimde güzel bir kuş görsem çok mutlu oluyorum. Herkesin iyi kuşlar beslemesini, yetiştirmesini istiyorum. Basit bir hesapla, elinizde 5 takım iyi damızlıklar olduğunda masrafları da düştüğünüzde aylık ortalama 4-5 bin TL gibi bir gelir elde edersiniz. Ülkemizde asgari ücretin bin 400 lira olduğunu düşünürseniz çok mantıklıdır. Paraya sıkıştığınızda da kredi çekmek yerine kuşlarınızı satabilirsiniz. Ayrıca bu hobi beni kahvehane gibi yerlerden uzak tutuyor" dedi.

Eftal Bozkurt isimli hobici ise, Çorum’dan toplantı için Aydın’a geldiğini ifade ederek, “Sabuni denilen kostüm kuşu yetiştirmekteyim. Bence kuş bahane. Kilometreler ne kadar uzak olursa olsun amacımız dostlukların pekişmesi. İleriki zamanlarda daha güzel şeyler olabilmesi için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Buradan herkese güvercin beslemeleri için çağrıda bulunuyorum” dedi.