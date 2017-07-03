Güvercinler için pansiyon yaptı

NAGÜKADDER Başkanı Murat Şimşek, güvercin meraklılarını Nazilli Belediyesine ait bir parkta toplamayı başardı. Güvercinler için özel olarak hazırlanan kümesler, hobiciler tarafından cüzi bir ücret karşılığında kiralanarak kullanılıyor. Nazilli Çapahasan Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz Toklu Parkı’nın bir bölümünü güvercin meraklıları için kümesler yaparak güvercin pansiyonuna çeviren Şimşek, güvercin meraklılarının hobilerini rahatça yapmalarını sağladı.

Daha önceleri bakımsız olması nedeniyle vatandaşların uğramadığı parkın işletmesini aldıktan sonra güvercin severlerin cazibe merkezi haline gelen parkın ünü Ege Bölgesi dışına da taştı. Dernek Başkanı Murat Şimşek, “Dernek üyelerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla yaklaşık 10 ay önce kendisi de bir doğa tutkunu olan Belediye Başkanımız Haluk Alıcık’tan atıl durumdaki bu parkın derneğimizce kullanılmasını talep ettik. Başkanımızın da desteği ile kısa sürede parkı düzenledik. Geçen sürede çok sayıda ziyaretçimiz oldu. Dernek üyeleri dışında çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerimize yerli güvercinlerimizin yanı sıra kostüm ve diğer tür güvercinlerimizi daha iyi tanıtabilmek için birkaç kümes yaptık. Evlerinde güvercin besleme imkanı olmayan arkadaşlarımız da kümes sorunu yaşadıkları için parkın uygun yerlerine hobi kümesleri yaparak onların da bu kümeslerden yararlanmalarını sağladık. Zamanla kümes sayımız arttı ve bizlere destek olan belediye Başkanımız Haluk Alıcık adına bile kümes yaptık. Böylelikle hobicilerimiz için güvercin pansiyonumuz hayata geçmiş oldu” şeklinde konuştu.

Park, ziyaretçi akınına uğruyor

Parkın güvercinlerle dolması ile ziyaretçisi de arttı. Sık sık parka gelerek kendi kümesleri olmasa da parktaki kümeslere gelerek güvercinleri sevdiklerini ve izlediklerini ifade eden kadınlar, “Buraya sürekli geliyoruz ve parkı çok seviyoruz. Otomobil fiyatlarına kuşların olduğunu öğrendik. İstanbul da 90 bin TL’ye ’Koca Yusuf’ diye bir kuşun satıldığını duymuştuk. Biz bu hayvanları barış simgesi olarak biliyorduk ama yetiştiren, üreten ve satarak yüksek paralar kazanan insanlar da varmış. Güvercinleri seviyoruz ve kızım ile sürekli olarak bakmaya geliyoruz” dedi.

"Güvercinler, çocuklarımız gibi"

Parkta kümes kiraladığını ifade eden güvercin severlerden Hasan Türk ise, şöyle konuştu:

“Güvercin sevdalısıyım. Her gün derneğimize gelip güvercinlerimizle ilgileniyoruz. Onlarla ilgilenmek bizlerdeki stresi atıyor, arındırıyor. Davranışları ile onlar da bize aynı sevgiyi veriyorlar. İnsanlardan daha iyi dostlar. Çocuklarımız gibiler. Kuşlarımızın temizliklerini yapıyor, karınlarını doyuruyoruz. Yani bu bir sevda, bir tutku, bağımlılık gibi bir şey. Bu işi yaklaşık 22 senedir yapıyorum. Şu anda yaklaşık 200’e taklacı dediğimiz kuşumuz var. Şehir dışında da kümesleri var ama burada beslemek ayrı bir zevk. Çünkü dostlarım ile burada buluşuyoruz. Sohbet edip güvercinlerimizle ilgileniyor, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İşimiz olduğunda dernekten bir görevli kuşlarımızın bakımını üstleniyor. Kümeslerimiz güvenli ve 24 saat görevli var. Güvercin severlere tavsiyem, bu işi hobi olarak yaparlarsa çocuklarına da baktırırlarsa onların sorumluluklarını geliştirirler. Çok abartmamak şartı ile herkese tavsiye ederim.”