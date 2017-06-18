Güzelçamlı büyükşehir ile hayat bulacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesinin çehresini adeta başlı başına değiştirecek yat limanı projesi için ÇED Raporu hazırladı. Daha öncede hazırlanmasına rağmen yatırıma 7 yıl içerisinde başlanamayınca geçerliğini kaybeden projeyi, Aydın Büyükşehir Belediyesi yatırım programına aldı. Proje kapsamında yapılacak olan yat limanı, feribot yanaşma yeri ve balıkçı barınağı projesinin ömrünün 50 yıl olacağı öngörülürken süre içinde yat limanı sahasında yapılacak olan tadilat, bakım ve onarım çalışmalarıyla ekonomik ömrünün uzaması söz konusu olabiliyor.

1 Yılda Tamamlanacak

Projenin gerçekleştirileceği alanda, 100 tekne kapasiteli balıkçı barınağı bulunurken projeye göre barınağın kapasitesi 200 tekneye çıkarılacak. İnşa edilecek olan yat limanı ve feribot yanaşma yerlerini dalga etkisinden korumak için ana dalgakıran inşa edilecek. Yat limanı, yüzer iskeleler ve buna bağlı parmak iskelelerden oluşacak.

Proje kapsamında, yat limanının kara kesimine idari ve sosyal binalar inşa edilecek. Ana dalgakıran üzerinde, 1000 GRT’luk feribotlarla, 60 metre ve 90 metre, 3000 GRT’luk feribotların yanaşabileceği 125 metre olmak üzere toplam 3 feribot yanaşma yerlerinin inşa edilmesi planlanıyor. Barınağın inşasına Ağustos 2018’de başlanacak ve Haziran 2019’da tamamlanacak.

Vatandaşın Görüşü Alınacak

Projeyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusu dosyasının halkın görüşüne açıldığını belirten yetkililer, söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 29 Haziran 2017’de Halkın Katılım Toplantısı düzenleneceğini belirtti. ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler, ilgili bakanlık Merkezinde veya Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilecek.