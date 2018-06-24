Güzelçamlı sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Kıyıda bulunan caretta carettaya Delik Yarımadası Milli Parkı personeli, Güzelçamlı Jandarması ve EKODOSD ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrollerde deniz kaplumbağasının dişi ve yetişkin birey olduğu, herhangibir darp ve kesi izine rastlanmadığı, muhtemelen ağlara takılarak boğulup öldüğü belirlendi.

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) tarafından ölü caretta carettanın ölçümleri yapılarak, kayıt altına alınırken, DNA araştırması yapılabilmesi için de Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Biyoloji Bölümü’nde doku örnekleri gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ölü caretta caretta ölüm nedeninin araştırılma için Kuşadası EKODOSD tarafından Muğla’nın Dalyan ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi(DEKAMER)’ne gönderildi.

Ölen carettanın ölçümleri yapılarak kayıt altına alındı. ADÜ Biyoloji Bölümü’yle DNA araştırmaları yapılması için işbirliği yapıldığından doku örnekleri alındı. Ölen carettalar eskisi gibi gömülmüyor, ölüm nedenleri ve bilimsel araştırmalarının yapılması için, işbirliği yaptığımız Muğla Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderiliyor.