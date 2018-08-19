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19 Ağustos 2018 08:43

Güzelçamlı sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

Güzelçamlı sahilinde ölü caretta caretta bulundu

19 Ağustos 2018 08:43

Kıyıya vuran caretta carettanın üzerinde herhangi bir yara ve darp izine raslanmasayan caretta caretta, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ)’ne gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Fatoş Karahan isimli duyarlı bir vatandaş, Güzelçamlı’daki Karagöl bölgesi kumsalında caretta caretta olduğunu görünce Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne(EKODOSD) ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne haber verdi. Olay yerine gelen EKODOSD yetkilileri ve büyükşehir belediyesi ekiplerinin ilk araştırmasında caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucu ise caretta carettanın üzerinde herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı. Denize atılan atıklardan boğulma ihtimali olan caretta caretta, ölüm nedeninin araştırlaması için nekropsi yapılmak üzere ADÜ Biyoloji Bölümü’ne gönderildi. Buradaki DNA incelemesinin ardından da Dalyan’daki DEMAMER’e gönderilecek.




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