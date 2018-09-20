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Güzelçamlı'da 22'si çocuk 46 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 22’si çocuk, 10’u kadın toplam 46 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 22'si çocuk, 10'u kadın toplam 46 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik korveti tarafından Güzelçamlı önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 22'si çocuk, 10'u kadın toplam 46 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 30'u Irak, 16'sı ise Suriye uyruklu kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

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