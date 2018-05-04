Güzelçamlı’da ’Doğal Ürün Üreticileri Etkinliği’ başladı

Yerel üreticiler tarafından üretilen tarımsal ürünler ile kadınlar tarafından üretilen el işlerinin yer aldığı stantlara ev sahipliği yapan etkinlik 6 Mayıs’a kadar sürecek.

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Güzelçamlı Proje Grubu tarafından düzenlenen Güzelçamlı Doğal Ürün Üreticileri Etkinliği’nin açılış törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Yıldız Köse ile Kuşadası ve çevresinden çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta, etkinlik için düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Aksoy ve Başkan Vekili Tünk tarafından ödülleri verildi.

Açılışta konuşan Kuşadası Kaymakamı Aksoy, Kuşadası’nın sahip olduğu coğrafi yapı ve iklimi nedeniyle çok çeşitli tarım ürününün yetiştiği bir bölge olduğunu belirterek yerel üretimin ve üreticilerin desteklenmesinin kalkınma açısından önemine dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tünk ise, Güzelçamlı’da böylesine güzel bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak yerel üreticilerimize elimizden gelen desteği vermeye ve yerel üretimi teşvik etmeye çalışıyoruz Güzelçamlı Doğal Ürün Üreticileri Etkinliği’nin düzenlenmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum ” dedi.

Açılışta Kıbrıslı sanatçı Akın Zabid bir konser verirken Arife Bayram Bayaözlü Ortaokulu öğrencileri, Çaybaşı Roman Dans Grubu ve Güzelçamlı-Davutlar Dans Grubu tarafından sergilenen gösteriler etkinliğe renk kattı.