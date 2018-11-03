Güzelçamlı'daki taş ocağında tepkiler üzerine faaliyet durduruldu

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası milli parkının hemen yakınında bulunan Kuşadası Belediyesi'ne ait taş ocağı çevrecilerin büyük tepkisiyle karşılaşmış ve Türkiye genelinde imza kampanyası başlatılmıştı. 2016 yılında faaliyete başlayan taş ocağının Türkiye'nin en önemli doğal mirasını yok ettiğini savunan çevreciler, belediyenin mıcır uğruna ormanı ve çam ağaçlarını kestiğini ileri sürmüşlerdi.

Gösterilen tepkiler üzerine Kuşadası Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama ile söz konusu taş ocağındaki faaliyetin durdurulduğu açıklandı. Kuşadası Belediyesi'nin açıklamasında şu görüşlere yer verildi; “ Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım çalışmalarında kullanılan stabilizasyon malzemesinin temini amacıyla işletilen taş ocağının faaliyeti durduruldu. Eskiden bu yana işletilen, 2016 yılında yetkili tüm kurumlardan gerekli ruhsatlar ve hammadde üretim izin belgesi alınan Güzelçamlı Mahallesi Karadere Mevkii'ndeki taş ocağı 2017 yılı Temmuz ayından itibarenKuşadası Belediyesi tarafından stabilizasyon malzemesi temini amacıyla işletiliyordu. Kuşadası Belediyesi tarafından taş ocağının faaliyetinin durdurulması kararı alındı “