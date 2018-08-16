Güzelhisar Mahallesi’nde yollar yenileniyor

Efeler Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Birçok mahallede yeni yollar açan, bozuk yolları onaran ve asfaltlayan belediye Güzelhisar Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokakları yeniliyor. Eskimiş parke taşlarını söken belediye tüm sokaklarda kaldırım ve yol ölçülerini standarda bağlayarak yeniliyor. 195 bin metrekare alanda gerçekleşen çalışmaları Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’da yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yol çalışmaları kapsamında başta trafiğe kapanan sokaklarda oturan vatandaşlar olmak üzere tüm Efeler halkından anlayış beklediklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Yıllardır kötü durumda olan sokaklarımızı yeniliyoruz. Vatandaşlarımız kumdan ve oluşan tozdan şikayetçi ancak bu yolların yapılması için bunlar olmak zorunda. Her nimetin bir külfeti oluyor. Bunlar gelip geçici durumlar. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamladığımızda vatandaşlarımız aradaki farkı kendi gözleri ile görecekler. Bu konuda herkesten anlayış bekliyoruz" diye konuşarak çalışmaların Ekim ayı başında tamamlanmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan ziyareti sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özakcan, istek ve şikayetleri de dinleyerek gerekli çalışmaların yapılması için birim müdürlerine talimat verdi.