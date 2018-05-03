Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 09:04

Güzelköy camisine kavuşuyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Güzelköy’de yapımına başlanan cami inşaatının temel atma törenine katıldı.

Güzelköy camisine kavuşuyor

03 Mayıs 2018 09:04


Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi tarafından Güzelköy Mahallesi’nde yapımına başlanan cami inşaatında incelemelerde bulundu.


Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ifade eden ve caminin kısa sürede tamamlanıp ibadete açılacağını müjdeleyen Alıcık, “Camimiz toplam 2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 415 metrekare oturma alanlı 800 kişilik camimiz Güzelköyümüze yakışır bir şekilde tamamlanacak. Şu an demir işlemleri tamamlandı. Radyal beton döküm işlemleri yapılıyor” diye konuştu.


Nazilli Belediyesi olarak ilçedeki cami ve türbeleri yenilediklerini ve mevcut camii sayını arttırdıkları belirten Başkan Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ’Camilerimiz önceliğimiz’ anlayışıyla hizmet ettik. Projelerimizi bu doğrultuda sürdürdük. Eğitime ve yollara yaptığımız yatırımlarla kalmadık, sosyal belediyecilik projelerine öncülük ettik, cami, cem evi, köprüler, çok amaçlı sosyal çatılar ve imam evleri yaptık. Nazilli’ye yaptığımız hizmetler için gururluyuz” ifadelerini kullandı.


Başkan Alıcık, temel atma töreni ve kurban kesiminin ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bol bol sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç