Haber alinamsyan kişi yangın paniğe neden oldu

Çıkan yangın sırasında komşu ziyaretinde olan aileden bir tanesi ortada görünmeyince diğer aile fertleri sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı No 58’de bulunan Gül Apartmanı’nın dördüncü katında saat 21.00 sıralarında çıktı. İlk bilgilere göre mutfak tüpü parlamasından kaynaklandığı belirtilen yangın sırasında komşularında misafir oldukları öğrenilen Demir ailesinin fertleri çıkan gürültüler üzerine dışarı çıktıklarında evlerinin yandığını farketti. Büyük panik yaşayan aile çıkan yangına müdahale etti. Komşularının da ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın yine kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Bu sırada ortaya çıkan karmaşada eşi Nursel Demir’i göremeyen Latif Demir sinir krizleri geçirdi. Yanana evlerini söndürmek için de mücadele den Latif Demir dumandan da etkilenince sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek istendi. Bu sırada ekiplere direnen Demir solunum cihazı bağlanmasına izin verdikten bir süre sonra yakınlarının da zoruyla arbede ile 112 ambulansına götürüldü. Olayı gören aile yakınlarından bir kadın da sinir krizleri geçirince sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan kadında tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Nursel Demir’in evde olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamazken, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışması sürüyor.