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31 Aralık 2016 07:44

Hacı adayları için ön kayıt işlemleri başladı

Hacı adayları için ön kayıt işlemleri başladı

31 Aralık 2016 07:44

Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, Aydınlı hacı adaylarına 06 Ocak 2017 tarihine kadar ön kayıt işlemlerini tamamlamaları çağrısında bulundu.
ac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2017 Hac müracaatları başladı. Müftü Kocaoğul, yaptığı açıklamada “2017 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara (Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım) 20 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Ön kayıt işlemleri, 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında olacak. Vatandaşlar elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek ‘Oda tercihli hac konaklama’ ve ‘Otel Konaklama’ türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabilecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.
Önceki yıllarda kayıt yaptıran vatandaşların kayıt yenileme işlemleri ise 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başkanlık tarafından 2017 yılında “Otomatik Kayıt Yenileme” işlemi yapılmayacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde ise herhangi bir ücret alınmayacak.Önceki yıllarda uygulanan “Normal ve Müstakil Odalı” konaklama türleri birleştirilerek, 2017 yılı haccında “Oda tercihli hac konaklama” türüne geçildi. Hac adaylarının elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek. Kaydını yenilemeyenler ise 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek.Vatandaşlar, iletişim bilgilerini elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek güncelleyecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler. 2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları; hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme ve varsa kuraya beraber katılmak istediği kişilerde değişiklikleri 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabilecekler” diye konuştu.



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