Hakan Çağlar Erürker, “Tarihi değerlerimize sahip çıkmalıyız”

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, Aydın şehrinin de sınırları içinde bulunduğu Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'in babası Aydın Bey'in türbesini ziyaret ederek "Tarihi değerlerimize sahip çıkmalıyız" mesajı verdi.

Anadolu Beylikleri döneminde, 1308 yılında Güneybatı Anadolu'da Aydın ve çevresinde kurulan Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'in babası Aydın Bey'in Karacasu ilçesi Esençay mahallesinde bulunan türbesini ziyaret eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, tarihi miraslara sahip çıkılarak kültür turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi. “Aydınımız adeta bir açık hava müzesi gibidir. Yaşadığımız şehrin geçmişini daha iyi idrak etmeliyiz" diye devam eden Erürker, Ege Bölgesi'nin doğal güzelliklerin yanı sıra tarih cenneti olduğunun altını çizdi.

"Gönül ister ki, kimliğimizi oluşturan ve bizleri geleceğe taşıyan değerlerimize daha çok sahip çıkalım" şeklinde anlatan Erürker şu şekilde devam etti: "Sahip olduğumuz değerlerimizin daha çok farkına varmalıyız. Aydın'ımıza ismini veren Aydınoğulları beyliğinden miras kalan Aydın Bey'in türbesinin yeri bile çok az kişi tarafından biliniyor. Oysa ki şehrimiz de, Anadolu gibi medeniyetler beşiğidir. Aydın'ımızın köklü geçmişine ait olup bilinmeyen öyle çok yer var ki... Şehir demek, medeniyet demektir. Bizleri Aydınoğlulları Beyliği'nden Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve Cumhuriyete taşıyan kültürel mirasımıza sımsıkı sarılmalıyız. Bu tür mirasların restore edilerek tanıtılması ve ziyaretçilere kazandırılması tarih bilincimizi oluşturmamıza katkı sağlayacaktır. Eski çağlardan bu yana uygarlık beşiği olan şehrimizde, bize emanet kalan tarihi eserlerimizi koruyacağız, insanlığa tanıtacağız ve değerlerimizle büyüyeceğiz."