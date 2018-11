Hakan Erürker, Aydın Büyükşehir için aday adaylığını açıkladı

Dönem Milletvekili Seçimlerinde AK Parti'den Aydın Milletvekili adayı olan Hakan Çağlar Erürker, AK Parti'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı açıkladı.

Hakan Çağlar Erürker, AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na gelerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Erürker başvuru sonrası yaptığı açıklamada, “Hakka ve halka hizmet makamın Aydınımızda Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamıdır. Bizde halkımızın bu yüce makamına, olursa hep birlikte yola çıkmaya gönül seferberliği içinde yol almak için aranızda bulunuyorum. Bizim temel sloganımız Cumhuriyetimizin 100.yılında 100 temel proje ile Aydınımızı Türkiyemizin parlayan yıldızı ve medeniyet şehri yapmak ideali olacaktır. Biz buna hazırız ve kararlıyız. Çünkü biz şehir kuran bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnsan demek, şehir demek, medeniyet demektir. Aydın'da bütün bu nimetlerden her dönem faydalanmış, Allah'ın bize lütfettiği yeryüzündeki cennet köşelerden birisidir. Biz Aydınımızı hep birlikte, omuz omuza sadece Aydının kendi değil, büyük menderes havzasının hep birlikte Aydın'ı ege bölgesinin başkenti yapmak için elimizden gelen gayreti göstermek için çalışacağız. Onun için gönüllere girmenin çabası içerisinde olacağız. Biz hak etmek için çalışacağız, daha iyisin, yapmak içinde gönüllere gireceğiz, her türlü çabayı göstereceğiz. Aydın'da acil çözülmesi gereken hususlar hepimizin malumu. Aydın'ın bu kanayan yarasına mümkün olduğu kadar çabuk bir çözüm üretebilmek hep birlikte Aydınımızın geleceğini inşa etmek için yola çıktık. Biz Aydındaki mesela su, trafik, yol, otopark sorununu çözmek için, acil eylem planlarımız da hazır. Biz öncelikle şunu hedefleyeceğiz. Biz kendi üretimiyle kendi değerleriyle, katma değer oluşturan, yaşanası bir Aydın için çalışacağız. Gençlerimize kadınlarımıza öncelik vereceğiz. Burada benim çok önem verdiğim bir ilke var. Aydınımıza komşuluk ilkesi içerisinde yaklaşacağız. Hangi düşünceden ve partiden olursa olsun, her Aydınlı bizim komşumuzdur ve biz her Aydınlıya o hizmeti getirmeyi yapmakla mükellefiz. Onun için her daim halkımızın arasında olacağız, onların emrinde olacağız. Cumhuriyetimizin ideallerinden olan kimsesizlerin kimsesi olmak idealinin takipçisi olacağız. Nerde ihtiyacı olan bir vatandaşımız olursa biz onun yanında olacağız. Şeffaf ve adil belediyeciliğin takipçisi olacağız. 17 ilçemizde aynı zamanda hizmetin alınmasını sağlayacağız. Aydındaki oyların tamamına talibiz. Tüm bunlar ancak bütün seçimlerde teşkilatımızla ak gönüllülerle mümkün olacak. Omuz omuza tüm Aydınlılarla birlikte Aydın'ın geleceğinin inşaası için tüm vatandaşlarımızın gönüllerinin içerisine girmeye çalışacağız” diye konuştu.