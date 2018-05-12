Aydın’dan Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunan bir başvurucu, yılda bir ay kullanıyor olduğu yazlık konutuna hiç sayaç okuması yapılmadan elektrik şirketi tarafından 539,40 TL elektrik faturası tahakkuk ettirildiğini bildirdi.

Başvurucu, bu haksız faturalama işlemini EPDK’ya şikayette bulunarak haksız yere ödediği 539,40 TL’nin tarafına iadesini istediğini ancak sorunun çözülmediğini bildirdi. Bunun üzerine başvurucu, haksız yere ödediği 539,40 TL’nin iadesi için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı. Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için ilgili idareler ile dostane çözüm girişimlerinde bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumunun dostane girişimleri sonucunda, başvuranın haksız yere ödediği 539,40 TL’yi faiziyle birlikte ilgili idarece yerine getirilerek başvurucuya ödendi. Mağduriyeti giderilen başvurucu, haksız yere ödediği elektrik faturası tutarının hesabına ödenmesinden dolayı Kamu Denetçiliği Kurumuna teşekkürlerini iletti.