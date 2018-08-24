Hala geliyorlar

Bayramın dördüncü günü olmasına rağmen Kuşadası girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

9 günlük bayram tatili Kuşadası’ndaki konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa neden olurken, ilçede yer kalmamasına rağmen özellikle günübirlik tatilciler bayramın dördüncü gününe gelinmesine rağmen araçlarıyla Kuşadası yollarına düştü. Kuşadası’nın Kuştur mevkiindeki giriş noktasında hastane kavşağı ile Selçuk yolu arasında uzun araç kuyrukları oluşmaya devam ediyor. Günübirlik olarak çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler özellikle Selçuk ilçesi yönünden 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu.

Kuşadası’nın nüfusu 10 katına ulaştı

Bu arada, 109 bin olan Kuşadası’nın nüfusu bayram tatili nedeniyle 10 katına ulaşarak bir milyonu geçti. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası şehir merkezindeki trafik de özellikle akşam saatlerinde tamamen kilitlenirken, çözüm olarak bazı cadde ve sokaklarda tek yön uygulamasına gidiliyor. Gündüz plajları dolduran kalabalıklar, akşam serinliğinde Kuşadası sahilini ve turistik çarşısını tercih ediyor. Özellikle akşam saatlerinde Kuşadası merkezinde kilitlenirken kafeterya ve restoranlarda oturacak yer kalmıyor. Otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşılması nedeniyle uyarılara rağmen plajlarda ve bazı bölgelerde tatilciler çadır kurarak konaklama sorununu çözmeye çalışıyor.