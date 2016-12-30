Halil İbrahim Tuna, yılın futbolcusu seçildi

Aydın’da bir dönem forma giyen ve şu an 2. Lig takımlarından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’da top koşturan Halil İbrahim Tuna, Erzurumsporlu taraftarların oyları ile 2015-2016 yılının en değerli futbolcusu seçildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbol takımı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Aydın’da yetişip Altınordu’da profesyonelliğe adım atan Halil İbrahim Tuna’nın fotoğrafı paylaşılırken kendisine tebrik edilip, başarılarının devamı dilendi.

1993 doğumlu Halil İbrahim Tuna, futbola 10 yaşında Aydın Yıldızspor altyapısında başladı. Burada iki sezon geçirdikten sonra bir başka Aydın takımı olan Aydınspor 1923’e geçti. Aydınspor 1923 takımının formasını üç sene terlettikten sonra 17 yaşında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bozdoğan Belediyespor’a transfer oldu. Bozdoğan Belediyespor’dan sonra İzmir Gümüşorduspor ile devam eden Tuna, Altınorduspor ile profosyenelliğe adım attı. Daha sonra sırası ile Antalyaspor ve Balıkesirspor formaları giyen Halil İbrahim, halen BB. Erzurumspor’da futbol hayatına devam ediyor.