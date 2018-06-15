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15 Haziran 2018 08:32

Halil’e en anlamlı bayram hediyesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı tarafından Karacasu İlçesi’nde yaşayan kas hastası Halil Yılmaz’a anlamlı bir bayram hediyesi verildi.

Halil’e en anlamlı bayram hediyesi

15 Haziran 2018 08:32

Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Halil Yılmaz’a akülü engelli arabası hediye edildi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu , MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ve Karacasu ilçe yöneticileri Halil Yılmaz’ı ziyaret etti. Kendisine akülü engelli arabası hediye edilen Halil Yılmaz MHP’lilere teşekkür etti.


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türkiye’de engelli vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazla. Ama bu vatandaşlarımız toplumda sunulan hizmetlere çok rahat ulaşmaları lazım. Bu araç sayesinde Halil Yılmaz kardeşimizin günlük hayatının daha da kolaylaşacağını ümit ediyoruz. Güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Bu olayın siyasi bir durumu yok. Bize ulaştırılan akülü aracı teslimini sağladık. Güle güle güzel günlerde kullanmasını dileriz” diye konuştu.




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