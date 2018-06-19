Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği tarafından düzenlenen programa katılan Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan, bir zamanlar IMF programları altında ezilen ve kimsenin bir işletme fiyatı kadar para vermediği Halk Bankası’nın bugün 6,5 milyar dolar piyasa değerine ulaşıp son 15 yılda 83 milyarlık kredi verdiğini söyledi.

Halk Bankası’nın bu yıl 80. Yılını kutladığını ve bankanın 80 yıldır Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine şahitlik etmiş milli bir kuruluş olduğunu ifade eden Genel Müdür Osman Aslan, “Halk Bankamız bu yıl 80. yılını kutluyor. Esasında 1933 yılında Atatürk’ün imzası ile ortaya çıkan kanunla kurulmasına karar verilmişti. Ama o dönemin koşullarında 5 yıl sonra faaliyete başlamış. Bugün 80 yaşındayız. 80 yıldır Türkiye’nin kalkınması ve büyümesine şahitlik etmiş milli bir kuruluş ve milli bir bankamızdır. Hem kendisi esnaf ve KOBİ’lere destek vermiş hem de esnaf ve KOBİ’lerin desteği ile büyümüştür” dedi.

“İtibarsızlaştırma ve algı operasyonlarına rağmen dimdik ayaktayız”

Son dönemlerde Halk Bankası’na yönelik çok defa yapılan itibarsızlaştırma ve algı operasyonlarına rağmen bankanın dimdik ayakta olduğunu ifade eden genel Müdür Osman Aslan, “Rakamlar ortada, 15-16 yıl önce Türkiye çok büyük ekonomik krizler gördü. Hatırlıyorum 2003-2004 yılında Halk Bankası’na gelmiştim. O zaman gerçekten İMF programları çerçevesinde satılmasına karar verilen bir Halk Bankası vardı. Orta boy bir işletme değerinde bile fiyat verilmeyen bir Halk Bankası bugün geldiği noktada ülkemiz hazinesine vergi temettü ve halka arzdan gelen paralarla sadece 20 milyar Türk Lirası devletimiz hazinense para aktarmıştır. Ve bilançosu kredi desteği kat kat kat artmıştır” dedi.

2003 yılında esnaf ve sanatkarlara kooperatifler kanalıyla verilen kredi miktarı bakiye anlamında 153 milyon Türk Lirası iken bugün 28,5 milyar Türk Lirası bakiyeye ulaştığını kaydeden Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan, “Bu müthiş bir rakam. Son 15 yılda esnafa kullandırılan kredi 83 milyar lira. 1 milyon 700 bin esnaf hazine destekli faiz destekli kredilerden faydalanma imkanı buldu. Yani esnafımız ortalama 40-45 bin lira kredi ile ülkemiz ekonomisinin büyümesine destek olunmuştur. İşte bu sağlanan istikrarın bir sonucudur. Halk Bankası’na olan güvenin sonucudur. Yani 2003 yılında İMF programları altında ezilen kimsenin bir işletme fiyatı kadar para vermediği bir halk bankası bugün hem değerini arttırmış 6,5 milyar dolar piyasa değerine ulaşmış hem kredi bakiyesini arttırmıştır” diyerek 19 bin çalışanı ve bine yakın şubeleri ile büyümeye devam ettiklerini söyledi.